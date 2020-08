Luisa Mell diz que já foi humilhada por irmã de Romero Britto

"Sua irmã me tratou tão mal, me humilhou por causa da minha roupa... chorei tanto, que borrei a maquiagem que nem consegui fazer a reportagem", desabafou a ativista em defesa dos animais, Luisa Mell edit

247 - Depois de uma mulher quebrar uma obra de Romero Britto, por conta de uma suposta má conduta do artista em seu restaurante na última sexta-feira (14), e ativista em defesa dos animais Luisa Mell revelou que já passou por uma situação ruim com a família do artista.

Segundo informações do portal R7, Em um comentário no Instagram, a apresentadora e ativista animal afirmou que, quando estava começando a carreira como repórter, foi humilhada pela irmã de Britto.

"Quando eu comecei como repórter, no programa da Monique Evans, fui fazer uma reportagem na galeria dele em São Paulo. Ele não estava. Mas sua irmã me tratou tão mal, me humilhou por causa da minha roupa... chorei tanto, que borrei a maquiagem que nem consegui fazer a reportagem", escreveu ela. "Nunca comentei nada, mas agora vejo que não foi um caso isolado".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.