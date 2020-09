Luiza Trajano fala sobre inclusão racial no Brasil em debate do Grupo Prerrogativas

Live acontece neste sábado às 11h30, com retransmissão pela TV 247. Empresária do Magazine Luiza fará o debate com participação do juiz André Nicolitt edit

247 - Destaque no noticiário nos últimos dias por anunciar que o Magazine Luiza selecionará apenas candidatos negros para seu programa de trainee, a empresária Luiza Trajano participará neste sábado (25) de um debate sobre inclusão racial promovido pelo Gruo Prerrogativas, formado por advogados renomados de todo o País. A live terá retransmissão da TV 247 ( que pode ser acompanhada aqui ) e participação também do juiz André Nicolitt.

A iniciativa do Magazine Luiza gerou uma série de reações racistas. Denúncias foram feitas junto ao Ministério Público do Trabalho em São Paulo apontando discriminação, mas o MPT entendeu que o caso não se trata de violação trabalhista , mas sim um “elemento de reparação histórica da exclusão da população negra do mercado de trabalho digno”.

Houve ainda uma juíza do trabalho que trouxe à tona a falácia do “racismo reverso” e comentários raivosos nas redes sociais . Para a presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, as críticas já eram esperadas. A empresária sustentou, porém , que o programa tem respaldo legal e que não irá desistir.

Veja quem participa do debate:

Marco Aurélio de Carvalho, advogado especializado em Direito Público e coordenador do Grupo Prerrogativas, Fabiano Silva dos Santos, advogado, professor universitário, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorando em Direito pela PUC-SP, e coordenador-adjunto do Grupo Prerrogativas, e Gabriela Araujo, professora de Direito Eleitoral e Coordenadora da Extensão na Escola Paulista de Direito.

Debatedores

Luiza Helena Trajano é Presidente do Conselho do Magazine Luiza e Presidente do Grupo Mulheres do Brasil Paulo.

André Nicolitt é Juiz de Direito do TJ-RJ, Doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa – Lisboa, Mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Professor do PPGD – Faculdade Guanambi – BA, Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense – UFF, Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – Ibccrim, Membro do Instituto Carioca de Criminologia – ICC e Membro Emérito do Instituto Baiano de Direito Processual Penal – IBADPP.