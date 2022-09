'Lula adotou vitória no 1º turno como mote de campanha', diz Bruno Boghossian

Objetivo do ex-presidente com o discurso de primeiro turno é manter sua militância engajada, diz o jornalista edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) já fala abertamente sobre uma eventual vitória no primeiro turno e adotou a possibilidade como mote de sua campanha, destaca o jornalista Bruno Boghossian em artigo publicado na Folha de S. Paulo nesta terça-feira (13).

Ele lembra que "há pouco mais de um mês, coordenadores da campanha de Lula hesitavam diante da possibilidade de uma vitória em primeiro turno. O petista aparecia com 52% dos votos válidos nas pesquisas, mas seus aliados diziam que a tendência era que a corrida ficasse mais apertada e que, por isso, era melhor manter os pés no chão e pensar no segundo turno".

Lula, porém, "se moveu no sentido contrário". Ele "nunca falou com tanta frequência na chance de vitória no primeiro turno", diz o jornalista.

Para Boghossian, o objetivo do petista é manter sua militância engajada. "Lula adotou essa chance como um mote de campanha. A ideia é manter o engajamento de quem já vota no petista e tentar garantir que todos esses eleitores apareçam para votar".

"O plano é criar uma expectativa de vitória entre os eleitores interessados em derrotar Bolsonaro —mesmo que, até aqui, eles só queiram apoiar Lula no segundo turno", conclui.

