Lula: Bolsonaro dá voltinha de moto, mas não tem coragem de visitar um hospital

247 - O ex-presidente Lula usou a sua conta no twitter para criticar Jair Bolsonaro por mais uma 'motociata', desta vez em São Paulo, neste sábado (12). Segundo Lula, um presidente que “todo sábado sai para dar voltinha de moto não tem coragem de visitar um hospital”, em referência à falta de sensibilidade e empatia com as vítimas da Covid.

Um presidente que todo sábado sai pra dar voltinha de moto, mas não teve coragem de visitar um hospital. — Lula (@LulaOficial) June 12, 2021

Lula esteve neste sábado com lideranças de favelas, movimentos sociais, políticos e de comunidades do Rio de Janeiro que cobraram dele c ompromisso com a emancipação dos moradores da favela.

O senador Humberto Costa (PT-PE) foi ao twitter, neste sábado, para lembrar que Jair Bolsonaro cometeu crime comum, ao cobrir as placas de sua motocicleta no passeio inútil que promoveu em São Paulo e que mobilizou milhares de policiais para garantir sua segurança. “Adulterar placas é uma violação ao Código Penal,que prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão, além de multa”, disse ele. Confira, abaixo, o tweet do senador, a imagem da foto com a placa coberta:

Além de aglomerar sem máscara, como sempre, o parceiro do vírus conseguiu cometer mais um crime hoje: a placa da moto estava coberta e sem identificação. Adulterar placas é uma violação ao Código Penal,que prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão,além de multa.https://t.co/EV4bRWjjeI June 12, 2021

