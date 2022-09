"Lula deu um show na entrevista a Ratinho", diz Ricardo Noblat

"Se no debate da Globo for tão bem assim, é capaz de liquidar a eleição no primeiro turno", disse o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Ricardo Noblat elogiou a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao apresentador Ratinho nesta quinta-feira (22), no SBT.

Para Noblat, Lula deu um show na entrevista ao Ratinho. "Se no debate da Globo for tão bem assim, é capaz de liquidar a eleição no primeiro turno", disse o jornalista.

>>> Datafolha: Lula passa de 45% para 47% e aumenta a chance de vencer em 1º turno. Bolsonaro segue com 33%

Lula deu um show na entrevista ao Ratinho. Se no debate da Globo for tão bem assim, é capaz de liquidar a eleição no primeiro turno. — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) September 22, 2022





Leia também matéria da campanha de Lula sobre sua participação entrevista:

A pergunta do apresentador Ratinho foi certeira, e é uma dúvida que todo mundo tem. Como é que Lula aumentar o salário mínimo? A resposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi certeira e rápida: “Aumentando!”

Assim, com a serenidade de quem já fez e pode fazer melhor, de quem tem a experiência e, mais importante do que tudo, de quem criou a lei que tornou a valorização do salário mínimo acima da inflação uma regra. Assim começou a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta (22), ao Programa do Ratinho do SBT.

Lula no Ratinho: “Faltam poucos dias. Queria que você comparecesse, você que pensa em se abster, que não gosta de ninguém. Vá à urna e vote! […] Assuma a responsabilidade! Esse país será da qualidade que você quiser, do tamanho que você quiser. E vai ser bom! Deposite amor nas urnas, e não ódio!“

O ex-presidente defendeu a aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin como fundamental para a reconstrução do Brasil e disse que sua candidatura foi uma decisão de um grupo de partidos que busca soluções para os problemas do país. “As circunstâncias fizeram com que os partidos me escolhessem, pela experiência acumulada e capacidade de aliança construída.”

Lula no Ratinho“O povo sabe que fui melhor presidente desse país porque cuidei do povo. O nome certo não é governar, o nome certo é cuidar.”

Lula no Ratinho“Eu sou o único dos candidatos que não precisa falar “eu acho que pode fazer”, porque eu já fiz!”

Lula no Ratinho“O povo gosta de coisa boa. Ninguém faz a opção de sofrimento. Eu sou o presidente que mais fez universidades nesse país! Que mais fez escolas técnicas. E nós vamos fazer mais uma vez uma revolução na educação, na tecnologia, na cultura.”

“Ninguém fez políticas de obras e investimentos, de inclusão social, como eu fiz. Nós geramos 20 milhões de empregos, reduzimos a dívida interna. E todas as categorias de trabalhadores recebiam aumento salarial acima da inflação.”

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.