"Lula está construindo sua governabilidade", diz Florestan sobre conversas do presidente com ex-bolsonaristas

Por meio do ministro Padilha, Lula tem negociado cargos de segundo e terceiro escalão para obter maioria no Congresso. "Se você não compor, você cai", diz o jornalista

247 - O presidente Lula (PT) está trabalhando para construir sua base parlamentar no novo Congresso Nacional e, assim, garantir sua governabilidade, afirmou à TV 247 o jornalista Florestan Fernandes Jr. sobre as conversas do chefe do Executivo com partidos que deram sustentação ao governo Jair Bolsonaro (PL). Quem conduz as conversas com Republicanos, Progressistas (PP) e União Brasil é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

"O Lula está negociando cargos de segundo e terceiro escalão com partidos que eram bolsonaristas. São ex-bolsonaristas que ele está trazendo para a base do governo. Ou seja, ele está construindo as condições de governabilidade do governo dele", explicou Florestan.

"É tudo muito duro, você tem que fechar o nariz para poder fazer alguns acordos, mas você não tem saída. São três Poderes, o Congresso que está lá, bem ou mal, foi eleito pela urna eletrônica que o Bolsonaro tanto criticou", complementou na sequência.

O jornalista lembrou que foi por falta de apoio no Legislativo que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sofreu um golpe. "O Lula está construindo essa maioria no Congresso Nacional e faz aquilo que no passado, ingenuamente, a esquerda se colocava contra. Mas se você não compor, você cai, você não consegue administrar. Vê o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff quando perde a eleição na Câmara para o Eduardo Cunha, a tragédia que foi. Se ele já era inimigo com o apoio do governo, sem o apoio do governo ele veio para o tudo ou nada naquele esquema de puxar o tapete e abrir o processo de impeachment".

