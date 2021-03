"Lula falou como um estadista, com a experiência de quem já governou o Brasil", elogia Miriam Leitão

Defensora do golpe contra Dilma e apoiadora do processo persecutório da Lava Jato contra Lula, a jornalista agora elogia o petista, afirmando que sua fala "sensata" explicitou "o quanto o atual governo falha" edit

247 - Jornalista que defendeu o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 e que apoiou o processo de perseguição promovido pela Lava Jato contra o ex-presidente Lula, Miriam Leitão divulgou nesta quarta-feira (10), no jornal O Globo, texto repleto de elogios ao petista.

Após a histórica entrevista coletiva concedida por Lula, Miriam reconheceu o discurso "sensato" de Lula que, segundo ela, evidenciou as "falhas" do governo Jair Bolsonaro. "Lula falou como um estadista, como candidato à presidência e com a experiência de quem já governou o Brasil. Em seu discurso, focou em vários pontos falhos do governo Bolsonaro. Como tema central, escolheu a pandemia. E, ao falar de forma sensata sobre esse assunto, mostrou o quanto o atual governo falha. Lula defendeu a ciência, a vacina".

"É o papel de um governante civilizado", definiu a jornalista.

Ao elogiar a fala de Lula em defesa da liberdade de imprensa, Miriam Leitão não deixou de defender seus patrões, os donos do Grupo Globo. Ela afirmou que as acusações do ex-presidente à emissora foram "injustas" e chamou de "desnecessárias" as críticas de Lula a ela.

No discurso, o ex-presidente falou: "quando a gente descobriu o pré-sal, a Miriam Leitão falava que não ia adiantar nada porque a gente não ia poder explorar... E hoje exploramos. Sabe o que significa? Investimento em pesquisa e tecnologia na Petrobras".

