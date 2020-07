Lula lamenta morte de Rodrigo Rodrigues: “era um jovem apresentador e jornalista de talento”

247 - O ex-presidente Lula lamentou a morte do apresentador do programa Troca de passes do SporTV, Rodrigo Rodrigues, que morreu nesta terça-feira (28), no Hospital Unimed Rio, no Rio de Janeiro. Ele estava em coma por causa de complicações decorrentes do coronavírus. Ele estava afastado há cerca de duas semanas, quando testou positivo. Depois ele passou por uma cirurgia para aliviar a passagem intracraniana, estava internado na UTI, em coma.

Lula lembra que “Rodrigues era um jovem apresentador e jornalista de talento, que eu, como milhares de outros fãs, acompanhamos pela TV nas discussões esportivas”. Ele ainda ressalta que o jornalista era “alguém que levava informação e simpatia, e de quem nos sentíamos próximos através da televisão”.

O ex-presidente lembrou que “milhares de brasileiros estão perdendo a vida por essa doença terrível”. “Não são números. São vidas, são pessoas queridas”, reforçou. “Rodrigo foi cedo demais, e isso podia ser evitado, se tivéssemos um presidente que não desprezasse as orientações da ciência e a gravidade da pandemia, o que torna tudo mais triste”, destacou. Veja a nota na íntegra:

Rodrigo Rodrigues era um jovem apresentador e jornalista de talento, que eu, como milhares de outros fãs, acompanhamos pela TV nas discussões esportivas. Alguém que levava informação e simpatia, e de quem nos sentíamos próximos através da televisão. Todo o dia centenas, e a cada semana milhares de brasileiros estão perdendo a vida por essa doença terrível. Não são números. São vidas, são pessoas queridas.

Rodrigo foi cedo demais, e isso podia ser evitado, se tivéssemos um presidente que não desprezasse as orientações da ciência e a gravidade da pandemia, o que torna tudo mais triste. Como milhares de pessoas que acompanhavam seu trabalho pela TV, meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de Rodrigo Rodrigues.

Luiz Inácio Lula da Silva

