"Lula obteve uma vitória por pontos", diz Breno Altman

Jornalista aponta que o debate entre Lula e Bolsonaro foi "equilibrado" e que não gerará impacto na votação dos candidatos: "tudo como dantes no quartel d’Abrantes" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no Bom Dia 247 desta segunda-feira (17), afirmou que o debate entre o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) na noite deste domingo na Band foi "equilibrado".

Para ele, o petista obteve "uma vitória por uma diferença bem pequena, mas uma vitória por pontos". "Foi um duelo muito equilibrado. O Lula teve vantagem no momento inicial, na primeira metade. Ele encurralou o Bolsonaro em um dos temas nos quais o Bolsonaro possui maior fragilidade, que é o tema da pandemia. Da metade para o fim, o Bolsonaro se recupera. O Bolsonaro consegue manter em pauta um tema que não é bom para o Lula, que é o tema da corrupção, o Lula não consegue sair desse tema, trocar a pauta, e acaba inclusive perdendo o controle do tempo, dando ao Bolsonaro praticamente seis minutos de discurso solitário".

>>> Lula venceu o debate entre indecisos, diz pesquisa AtlasIntel

"Em termos de efeitos gerais, se fosse na papeleta do jurado, acho que houve uma vantagem pequena por pontos para o Lula. O Lula teve uma desenvoltura mais espontânea, mais autêntica, mais crível que a do Bolsonaro", resumiu.

Altman, no entanto, pondera que o debate não deverá influenciar nas pesquisas eleitorais ou na votação dos dois candidatos em 30 de outubro. "Usando todos os elementos disponíveis nesse momento, eu tenho a impressão de que tudo está como dantes no quartel d’Abrantes, que o debate não provocou nenhuma alteração no quadro eleitoral".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.