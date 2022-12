Lula presta homenagem a Pedro Paulo Rangel após morte do ator: 'fez história'

Presidente diplomado disse que falecimento é "triste perda para a dramaturgia brasileira" e que o ator marcou época em "novelas, no humor e nos teatros com seu talento e dedicação" edit

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prestou homenagem ao ex-ator Pedro Paulo Rangel, que faleceu nesta quarta-feira (21).

"Soube agora da morte do ator Pedro Paulo Rangel. Uma triste perda para a dramaturgia brasileira. Pedro Paulo fez história nas novelas, no humor e nos teatros do país com seu talento e dedicação. Meu abraço fraterno aos familiares, fãs e amigos", escreveu Lula em seu Twitter.

Pedro Paulo Rangel é conhecido por trabalhos como as novelas "Gabriela" (1975), "Saramandaia" (1976), "Vale tudo" (1988), "O cravo e a rosa" (2000) e o humorístico "TV pirata" (1988). Sua estreia profissional no teatro foi em 1968, na peça Roda Viva, de Chico Buarque. Ele também foi o primeiro ator a protagonizar uma cena de nudez na televisão.

