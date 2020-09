Lula provoca bolsonaristas que queimam livros e posta foto lendo biografia de Paulo Coelho

247 - O ex-presidente Lula agiu com ironia ao postar em suas redes sociais nesta terça-feira (29) uma foto lendo uma biografia do escritor Paulo Coelho, que foi vítima de bolsonaristas que queimaram seus livros.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal de bolsonaristas queimando livros de Paulo Coelho. A senhora explica o motivo do gesto: as críticas que o escritor tem feito contra o Brasil.

Pelo Twitter, ao compartilhar uma postagem das imagens, Paulo Coelho diz que a cena lembra o nazismo. “O bigodinho do cara não deixa esconder a origem da ideia…”. Ele já havia postado na semana passada outro vídeo de alguém queimando seu best-seller “O Alquimista”, o livro mais traduzido no mundo.

Veja:

