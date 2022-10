Lula teve também mais menções positivas nas redes, no levantamento da Quaest

Apoie o 247

247 – 247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu o debate na Band segundo um levantamento feito pela AtlasIntel, também obteve mais comentários favoráveis nas redes sociais, durante o evento, segundo um levantamento da consultoria Quaest. O ex-presidente obteve 44,5% de comentários favoráveis, contra 36,5% de seu oponente. Confira mais aqui .

BRASÍLIA (Reuters) - A epidemia de Covid-19 foi o assunto central do primeiro bloco do debate da noite deste domingo entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, com Lula cobrando o atual presidente por sua postura na pandemia e Bolsonaro tentando justificar suas ações.

Ao iniciar o debate, Lula perguntou a Bolsonaro se não carregava nas costas a culpa pelo sofrimento e por milhares de vidas que poderiam ter sido salvas.

"Não faço acusações falsas, uso dados científicos. Sua negligência fez com que 680 mil pessoas morressem, quando mais da metade poderia ter sido salva. Você debochava da vacina, disse que iria virar jacaré, imitou pessoas sem ar. Brincou com a pandemia", disse o ex-presidente.

Bolsonaro rebateu as críticas de Lula, voltou a defender a liberdade do médico para oferecer tratamento precoce (uso de medicamentos sem comprovação científica) e preferiu atacar os trabalhos da CPI da Covid, que, segundo ele, não quis investigar supostas denúncias de corrupção pelo Consórcio Nordeste por ser controlada por aliados do ex-presidente, como o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

"Quando se fala corrupção, fez o seu partido. Quando chegou na CPI a notícia de desvio de 50 milhões de reais, a CPI do seu amigo não quis investigar. Irmãos nordestinos morreram por falta de ar, corrupção e, em especial, o seu governador da Bahia Rui Costa", acusou.

A troca de acusações ocupou quase um terço do tempo do primeiro bloco, até que Bolsonaro pediu para mudar o assunto e fez uma pergunta sobre criminalidade.

A questão chegou a aumentar no Google as buscas sobre Covid-19 e vacinas.

