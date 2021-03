Lula ultrapassa Bolsonaro em engajamento nas redes sociais

Os MonitoraBR estudou dados entre o dia 1º de janeiro a 15 de março. A pesquisa apontou que Lula teve crescimento mais expressivo que Bolsonaro e promoveu maior interação com o conteúdo, proporcionalmente ao número de seguidores edit

247 - O engajamento do ex-presidente Lula nas redes sociais superou o de Jair Bolsonaro em 2021, segundo pesquisa do MonitoraBR. O crescimento ocorreu, principalmente, após o petista ter sua condenação anulada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os MonitoraBR estudou dados entre o dia 1º de janeiro a 15 de março. A pesquisa apontou que Lula teve crescimento mais expressivo que Bolsonaro e promoveu maior interação com o conteúdo, proporcionalmente ao número de seguidores. Isso apesar de os bolsonaristas usarem robôs nas redes sociais.

A presença digital de Lula chegou a 8,42 em uma escala de 0 a 10, enquanto Bolsonaro estava com 8,01. Em outubro de 2020, o líder de extrema-direita estava com 8,45, contra 7,54 do petista.

No mesmo período de 2018, ano de eleições presidenciais, a margem favorável ao então deputado federal Jair Bolsonaro tinha escore de 9,1, enquanto Lula pontuava com 7,54.

Lula cresce nas redes em outras pesquisas

No ranking de popularidade digital medido pela consultoria Quaest, divulgado no início do mês de março, Bolsonaro estava estagnado enquanto Lula se aproximava. A Quaest avalia o desempenho de personalidades políticas brasileiras nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google.

Em uma escala de 0 a 100, sendo que 100 representa o máximo de popularidade, Bolsonaro tem 62,3 pontos no ranking, na liderança da lista. Lula, por sua vez, apresentou crescimento nos últimos meses e, agora, tem 55,9 pontos. Com uma diferença de 6,4 pontos, Lula é o principal antagonista de Bolsonaro também no campo digital.

