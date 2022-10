Lula usa broche de campanha de combate à violência sexual durante debate na Band

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao debate da Band, neste domingo (16) usando o broche da Campanha Nacional de Mobilização de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

O adereço na lapela do paletó do petista é uma flor amarela, que adorna a campanha que tem como slogan "Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes".

A decisão de Lula de usar o adereço ocorre um dia após um vídeo com falas de cunho pedófilo de Jair Bolsonaro viralizar na internet. Em entrevista a um podcast, Bolsonaro se referiu a um encontro com meninas venezuelanas dizendo que havia adolescentes "arrumadas para ganhar a vida", insinuando prostituição infantil. Ele também disse que "pintou um clima" e decidiu parar no local.

Mais cedo, ao chegar na Band para o debate, Lula disse que Bolsonaro ‘agiu com muita má fé’, no caso das meninas venezuelanas. “Do Bolsonaro, pode se esperar tudo. Não é a primeira vez que ele zomba, que ele faz coisas que não deveria fazer. Ele na verdade agiu com muita má fé com aquelas meninas.”

