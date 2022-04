Maju Coutinho manda indiretas para Gabriela Prioli na transmissão do Carnaval (vídeo)

Apoie o 247

247 - A jornalista Maju Coutinho fez questão de ressaltar, durante a transmissão do desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, neste sábado (23), as habilidades acadêmicas de destaques das escolas de samba.

A ação de Maju foi interpretada pelos internautas como uma indireta para Gabriela Prioli, após ela ser criticada por dizer que seria uma "musa intelectual do carnaval" e que com isso estaria "desconstruindo estereótipos".

>>> Gabriela Prioli estreia como "musa intelectual do carnaval" e gera revolta na web: "desconstruindo estereótipos"

Veja a repercussão:

"Marlon, gente, que é ESTUDANTE DE MEDICINA no interior de São Paulo", destaca @majucoutinho sobre Marlon Lamar, integrante do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da #Portela (@PortelaNoAr) ao lado de Lucinha Nobre 🗣🗣🗣 #Carnaval #Globeleza https://t.co/btO03K551V pic.twitter.com/eIByq1Gd7W — Jeff Nascimento (@jnascim) April 24, 2022





Maju fez questão de dizer que a Dandara, porta-bandeira da Tuiuti, é bacharel em direito. Recadinho na cara da quebradora de tabus. April 24, 2022

O rostinho belo da @GabrielaPrioli amanheceu melhor depois das pisadas da @majucoutinho na Sapucaí?! Tadinha! April 24, 2022

