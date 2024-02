Mangabeira Unger tenta negar ação em favor de Bolsonaro e é desmentido por Monica Bergamo

Apoie o 247

247 - A jornalista Mônica Bergamo, colunista da Folha de S. Paulo, desmentiu, na tarde desta quinta-feira (15), afirmações do filósofo Roberto Mangabeira Unger em que ele nega que entrará com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em uma resposta direta a Mangabeira na rede social X (antigo Twitter), Bergamo afirmou categoricamente que a notícia veiculada sobre as intenções do filósofo em defender Bolsonaro é verdadeira.

O embate virtual se deu após Mangabeira Unger publicar um tweet refutando a notícia sobre sua intenção de impetrar um habeas corpus preventivo em favor de Bolsonaro. "Informo ser falsa a notícia de que pretendo fazer, a favor do ex-presidente Bolsonaro, um pedido de habeas corpus preventivo. Na primeira oportunidade que tiver, tratarei de expor a meus concidadãos como vejo a perigosa situação que se estabeleceu no país", escreveu o filósofo.

No entanto, Bergamo expôs detalhes dos bastidores, revelando que o filósofo não apenas considerou essa medida jurídica, como também consultou amigos da área jurídica e magistrados sobre a questão. "A notícia é verdadeira. Mangabeira conversou mais de uma vez com Bolsonaro. Consultou amigos da área jurídica sobre a ideia de entrar com habeas corpus preventivo no STF. Conversou com magistrados inclusive sobre o que entende ser a inconveniência da inelegibilidade de Bolsonaro", disse a jornalista.



