“Marcelinho Carioca é tão verdadeiro como uma nota de 3 reais”, diz Juca Kfouri após jogador aparecer ao lado de Bolsonaro

247 - O colunista e comentarista esportivo Juca Kfouri afirmou, nesta quarta-feira, 29, em sua coluna no Uol, que o ex-jogador do Corinthians Marcelinho Carioca “é tão verdadeiro como uma nota de 3 reais”.

Nesta quarta, o jogador apareceu ao lado de Jair Bolsonaro em vídeo nas redes sociais para defender uma Medida Provisória (MP) do governo assinada em junho. Segundo Kfouri, a sua “propalada ‘segunda pele’” do jogador “nunca passou de mera demagogia, porque respaldada por corintianos agradecidos ao exímio operador de bolas paradas como sempre foi”. “Agora ele gera revolta por posar ao lado do genocida com a camisa alvinegra”, destacou.

O colunista ainda disse que, no campo da política, Marcelinho “jamais teve outro compromisso que não fosse consigo mesmo”. “De 2010 para cá, em apenas oito anos (!) foi candidato a deputado estadual ou federal, felizmente sem se eleger, pelo PSB, PT, PRB e PTN”, justificou. “Ou seja: quem acredita nele acredita em qualquer coisa”.

“A Fiel que passe álcool em gel em suas camisas e a torcida palmeirense que embale o ‘torcedor’ que só faz passar pelo que também não é”, concluiu.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.