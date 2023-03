Marcelo Zero: antes de Dilma, mídia nunca se preocupou com salário de presidente do banco dos Brics

Apoie o 247

ICL

247 - O sociólogo Marcelo Zero diz que a velha mídia tenta criar um falso escândalo em torno da eleição de Dilma Rousseff para o banco de desenvolvimento do Brics (NDB) e demonstra que o alvo é a ex-presidente como pessoa e economista.



"Interessante. A velha mídia não se preocupava com os salários dos presidentes do banco do Brics (NDB) antes de Dilma. O salário que ex-presidenta vai receber é o salário que os outros ganharam. O brasileiro Marcos Troyjo, que acabou de deixar a presidência do NDB, auferia o mesmíssimo salário, mas nunca ninguém se preocupou com isso", disse ele, que é especialista em Relações Internacionais e assessor da liderança do PT no Senado.

"Considere-se que o salário da presidenta do banco do BRICs é bem inferior aos salários e compensações de presidentes e CEOs de grandes bancos ocidentais. O CEO do Citigroup, por exemplo, ganhou, no ano passado, US$ 8,355,669 (mais de 43 milhões de reais) de salário e US$ 9,417,658 (cerca de 49 milhões de reais) em "compensações". Ademais, o salário do NDB não será pago por contribuintes brasileiros. Então, por que o 'escândalo' sobre o tema?", acrescenta.

Internautas criticaram o portal Uol por conta da publicação da reportagem "Salário milionário e casa nova na China: a rotina de Dilma nos Brics".

A petista deve receber salário de R$ 295 mil mensais em seu novo cargo após ter sido eleita nesta sexta-feira (24) como presidente do Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), instituição financeira criada em 2014 pelos BRICS - o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. "No Brasil, salário é contado mensalmente, mas aí até somam o anual pra poder chamar de 'Milionário'. Vale tudo", criticou uma pessoa no Twitter.

A posse da ex-presidenta foi marcada para o dia 29, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará na China. Dilma ocupará o novo cargo sete anos depois de ter sido afastada por um golpe em 2016, quando foi inocentada pelo Ministério Público Federal e por uma perícia do Senado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.