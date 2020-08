Marília Mendonça pede desculpas após rir de amigo que ficou com mulher trans

247 - A cantora de sertanejo Marília Mendonça pediu desculpas após ter sido acusada de ter feito um comentário preconceituoso e transfóbico durante uma live no último sábado (8).

"Pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. Mil perdões. De todo o coração. Aprenderei com meus erros. não me justificarei", postou no Twitter.

Durante a live, Marília riu de um amigo que teria ficado com uma mulher trans em uma boate de Goiânia.

"Quem é de Goiânia lembra da boate Diesel. (...) Disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso, gente. O contexto vocês não vão saber", diz a cantora. Em seguida, o músico se "defende": "Era mulher mesmo, pô".

Confira a postagem de Marília e repercussões do público LGBT:

pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. mil perdões. de todo o coração. aprenderei com meus erros. não me justificarei. August 10, 2020

Piadas matam, principalmente quando essas piadas trabalham em conjunto com um sistema que já desumaniza e considera chacota a corporalidade trans.



Entender essas problemas faz com que revisamos nosso comportamento para parar com esse sistema transfobicos em que vivemos. — BryannaNasck (@BryannaNasck) August 10, 2020

Marília Mendonça, @MariliaMReal, você sabe que o universo sertanejo é um espaço bem hostil com mulheres cisgêneros, né? Na sua live, você acabou mostrando como ele também pode ser violento para com pessoas LGBTs, mais especificamente, para mulheres trans e travestis. — Ana Flor (@Tdetravesti) August 10, 2020

@MariliaMReal sou sua fã, eu como travesti e uma pessoa que sonha em trabalhar com música, tenho você como uma das maiores inspirações.



Vi a forma que você e sua equipe satirizaram “piadas” transfóbicas.



para além da música, sempre te admirei por ser uma mulher num meio tão + — diário de umA travesti (@alinadurso) August 10, 2020

admiro muito o trabalho dela, principalmente por ser mulher em um meio tão machista e misógino. não tiro isso dela, mas não deixo de cobrar quando cutuca a nossa ferida.



falas como essa doem, dói muito, muito mesmo. passou da hora de refletir sobre essas transfobias enraizadas. — rebecca (@rbcgaia) August 10, 2020

A Diesel, em Goiânia, era voltada para LGBT+. Aparentemente, a piada começa aí, e parece que tocar para este público tem alguma graça, já que todos riram. Na sequência, Marília Mendonça implica que um colega teria ficado com uma mulher trans, em tom de troça. Transfobia pura. pic.twitter.com/ughkv5l6oC — William De Lucca (@delucca) August 10, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.