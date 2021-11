Mariliz Pereira Jorge responde artigo sobre Marília Mendonça na Folha: “mulheres são julgadas pela aparência até quando morrem”

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jornalista Mariliz Pereira Jorge, colunista da Folha, respondeu, também com um artigo , à coluna de Gustavo Alonso no mesmo jornal sobre Marília Mendonça que revoltou internautas neste sábado (6) por trechos como “nunca foi uma excelente cantora”, “era gordinha e brigava com a balança”, “seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado” e “vinha fazendo regime radical”.

“Não porque essas frases sejam o retrato da gordofobia e da misoginia que pautam a sociedade. O autor pode ter acreditado que apenas resumia uma impressão coletiva. Fiquei incomodada porque é uma visão preguiçosa sobre o que tem acontecido na sociedade, na qual Marília Mendonça se mostrou uma das maiores representantes de sua geração. Mas talvez o jornalismo não esteja preparado para isso”, escreve Mariliz.

“Marília nunca deixou de ser julgada. Quando não se enquadrava no padrão barbie do mundo artístico e, também, quando perdeu peso. A sociedade cobra respostas para tudo. Tanto faz suas motivações, se era por saúde ou por achar que se sentiria melhor com outra aparência. O julgamento sempre vem, sempre haverá alguém para dizer como cada um de nós deve se vestir, se parecer ou se pesar. O que não dá mais é que isso seja endossado pelos meios de comunicação”, completou.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE