Mauro Lopes: "viagem à Europa consagra Lula como o grande líder global contra a extrema direita"

247 - O jornalista Mauro Lopes, editor do Brasil 247 e âncora do programa Giro das 11, na TV 247, afirmou durante debate com os também jornalistas Jeferson Miola e Mario Vitor Santos que a viagem do ex-presidente Lula à Europa o consagrou como “o grande líder global contra a extrema direita”.Lopes destacou que a presença de Lula fortalece os políticos com quem se encontrou, como o presidente da França, Emmanuel Macron , e Olaf Scholz , que sucederá a chanceler alemã Angela Merkel. “Onde ele for, ele ajuda os governos que se opõem à extrema direita, que está sendo um dos temas centrais dessa grande coalizão”.

A mesma coisa acontecerá, assegurou o jornalista, caso Lula se encontre com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em um evento que pode acontecer até as próximas eleições brasileiras. “Imagino que ainda antes da eleição ele será convidado por Biden para ir aos EUA”.

Para Mauro Lopes, “todos querem falar sobre a luta contra a extrema direita com Lula, porque ele é a única liderança global capaz de comandar a luta”.

