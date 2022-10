Michelle cita versículo bíblico em sua primeira postagem nas redes sociais após derrota de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro enfim se manifestou após a derrota do marido, Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (30), no segundo turno das eleições. Em sua primeira manifestação nas redes sociais, Michelle citou um trecho da Bíblia do livro de Salmos nos stories do Instagram.

"Salmos 117: Louvai ao senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor", escreveu ela nos stories do Instagram.

A frase veio acompanhada de um fundo verde e azul e figurinha de coração.

O casal Bolsonaro estava entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã de desta segunda-feira (31). Michelle e Bolsonaro deixaram de seguir um ao outro nas redes sociais e virou um burburinho na internet. A primeira-dama aproveitou, inclusive, para esclarecer o unfollow (termo usado na internet quando os assuntos publicados por uma pessoa deixam de ser relevantes para outra e ela acaba sendo excluída da lista de contatos).

“Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme Jair explicou em várias lives, quem administra essa rede não é ele. Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando na alegria e na tristeza… Que Deus abençoe a nossa amada Nação”, escreveu nos stories do Instagram.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.