Microsoft anuncia que fará demissões em massa

De acordo com o presidente-executivo da empresa, Satya Nadella, as demissões devem ser concluídas até o final de março edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Microsoft disse na quarta-feira (18) que eliminará 10.000 empregos em todo o mundo, o que representa quase 5% de sua força de trabalho. De acordo com o presidente-executivo da empresa, Satya Nadella, as demissões devem ser concluídas até o final de março. As informações foram publicadas na agência de notícias RT.

De acordo com o CEO, a empresa estava enfrentando uma queda no mercado de computadores pessoais. "Também estamos vendo organizações em todos os setores e geografias agindo com cautela, já que algumas partes do mundo estão em recessão e outras antecipando uma", escreveu Nadella.

>>> Vice de Bolsonaro, Braga Netto liderou reuniões para discutir golpe contra eleição de Lula



O anúncio de corte de empregos da Microsoft segue os de outras grandes empresas de tecnologia. A Amazon disse anteriormente que demitirá cerca de pelo menos 18 000 pessoas, enquanto a Meta, controladora do Facebook, está demitindo 11.000, cerca de 13% de sua força de trabalho.

Em novembro, o CEO do Twitter, Elon Musk, afirmou que parte dos 150 funcionários da subsidiária brasileira da rede social tiveram seus computadores de trabalho bloqueados e receberam um e-mail em suas contas pessoais informando que seus cargos não eram mais necessários. CEO quer dizer Chief Executive Officer, ou Diretor Executivo, em português.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.