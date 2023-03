Microsoft diz que novo ChatGPT dá sinais de ser inteligência artifical com "capacidade humana"

Apoie o 247

247 - Um artigo publicado na semana passada por pesquisadores da Microsoft, intitulado "Fagulhas de Inteligência Artificial Geral: Primeiros Experimentos com o GPT-4", levanta a possibilidade de que o novo modelo de "cérebro" do ChatGPT, o GPT-4 , possa ser considerado uma forma primitiva de Inteligência Artificial Geral (AGI) – ou seja, o modelo exibe habilidades sobre-humanas em diversas áreas do conhecimento. A informação sobre o artigo foi noticiada pelo jornalista Bruno Romani, do Estadão.

Atualmente, os sistemas de Inteligência Artificial são categorizados como "inteligência artificial específica" (narrow AI), o que significa que eles são bons em tarefas muito específicas. Por outro lado, uma AGI é uma classe de sistemas com desempenho excepcional em várias tarefas, algo mais próximo do que a ficção científica costuma retratar. Os pesquisadores da Microsoft conceituam AGI como um sistema capaz de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas e aprender com experiências.

"Dada a amplitude e a profundidade das habilidades do GPT-4, acreditamos que ele poderia razoavelmente ser visto como uma versão inicial (ainda que incompleta) de um sistema AGI", afirmaram os pesquisadores.

Os pesquisadores descrevem em seu artigo que propuseram uma série de testes para o GPT-4, e ele demonstrou aproveitamento de 80% no exame de licença médica dos EUA e 70% na versão dos EUA da "prova da OAB". O sistema também teve uma eficiência de 100% no teste aplicado pela Amazon aos desenvolvedores de software, concluindo tal exame em apenas quatro minutos.

"Demonstramos que, além de dominar a linguagem, o GPT-4 pode resolver tarefas originais e difíceis, que incluem matemática, criação de código, visão, medicina, direito, psicologia e mais, sem a necessidade de comandos especiais", diz o artigo.

