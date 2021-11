Milly Lacombe critica artigo na Folha sobre Marília Mendonça: “senti uma repulsa física, dor de estômago”

Texto do jornalista Gustavo Alonso, na Folha de S.Paulo, causou polêmica ao dizer que Marília “nunca foi uma excelente cantora” e “brigava com a balança” edit

247 - A jornalista e roteirista Milly Lacombe disse ter sentido “repulsa física” ao ler o artigo de Gustavo Alonso sobre Marília Mendonça na Folha de S.Paulo. O texto provocou revolta na internet ao dizer que Marília “nunca foi uma excelente cantora” e “brigava com a balança”.

Para Milly, “o texto é uma ofensa”. “Eu li e senti uma repulsa física, dor de estômago. Muitos homens que parecem alinhados a causa feminista não estão entendendo a nossa gritaria”, protestou, citando diversos trechos do artigo em seu perfil no Twitter .

“O peso de Marilia e a aparência de Marília não deveriam fazer parte da importância do momento. Nem por uma linha. Não se fala do peso dos artistas homens que morrem, e ao que me consta muitos gordos e gordinhos já morreram”, prosseguiu a escritora.

“Gustavo Alonso fracassou como ser humano e como autor porque, ao ser incapaz de fugir de seus preconceitos, deixou de entender a grandeza do momento e a importância que um texto honesto sobre Marília Mendonça teria para o Brasil atual”, criticou ainda.

“Ainda que Marilia tenha brigado com a balança, ainda que a aparência dela não fosse a ideal para essa tal indústria, ainda que ela tenha querido mudar, ainda que tudo isso seja verdadeiro, nada disso importa nem por um segundo. Não importa na vida, não importa na morte”, concluiu.

