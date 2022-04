"Não pude me despedir do meu avô porque o presidente resolveu andar de moto", desabafa jornalista que não chegou a enterro

Apoie o 247

247 - O jornalista Gregory Prudenciano viveu um dos piores dias de sua vida por causa do passeio de moto de Bolsonaro, na Rodovia dos Bandeirantes, sentido interiror de São Paulo. Em sua conta no Twitter, Gregory desabafou que ficou 3h preso em um engarrafamento por causa da motociata realizada nesta sexta-feira (15) e, por este motivo, não pode se despedir do avô.

“Sentimento de humilhação, de revolta, de tristeza. Pago impostos para isso?’, escreveu.

Receba minha solidariedade e minha simpatia. Minha esposa está com um tio muito debilitado em Pirassununga. Também não conseguimos chegar por conta do congestionamento causado pelo bloqueio da Bandeirantes, pros cretinos desfilarem seus coletinhos de couro.

Na sequência de postagens, Gregory relata que a família, em Piracicaba, interior de São Paulo, queria adiar o enterro porque ele e outros familiares estavam atrasados.

“Minha família em Piracicaba tentando adiar o enterro do meu avô porque vários parentes - eu incluso - estão tentando sair de São Paulo e o trânsito não anda. É isso, a motocada do Bolsonaro conseguiu afetar o enterro do meu avô. Em plena Páscoa”, lamenta.

“Acabei de descer do ônibus e atravessar a rodovia. Desisti. Os outros parentes estão de carro, eu estava no ônibus, tava dando 3 horas para chegar e não fazia sentido atrasar o velório por minha causa. Vá em paz, vô Mauro. Te amo para sempre”, finalizou.

