Nassif denuncia fake news criada pela Globo para acusar Lula de racismo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista Luis Nassif foi às redes sociais neste domingo (4) denunciar a Rede Globo por noticiar uma fala do presidente Lula sugerindo que ele seria racista. O problema, segundo Nassif, é o recorte destacado pelo jornal O Globo, que omitiu o contexto completo da fala.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva causou polêmica ao brincar com uma jovem aprendiz da Volkswagen, que é negra, dizendo que pensou que ela fosse cantar, “batucar alguma coisa” ou que era “namorada de alguém” no evento realizado na montadora. A fala do presidente ocorreu durante visita à fábrica da Volks em São Bernardo do Campo, região do ABC paulista, na sexta-feira (2). >>> SAIBA MAIS: 'Buscam pelo em ovo', diz Luís Costa Pinto após fala de Lula sobre jovem negra

continua após o anúncio

Segundo Nassif, cortar uma fala pela metade é fake news, e as agências de checagem deveriam se preocupar mais em investigar a mídia corporativa. "Cortar uma fala pela metade, tirando seu sentido, é fake news. As associações de agências de fake news dizem que as empresas jornalísticas não usam fake news porque corrigem erros que cometem. Espera-se que coloquem na íntegra a fala de Lula sobre a jovem negra premiada pela VW. Com o corte, transformaram uma fala de afirmação do negro em uma fala preconceituosa. Espalharam fake news", escreveu Nassif no X.

Cortar uma fala pela metade, tirando seu sentido, é Fakenews. As associações de agências de Fakenews dizem que as empresas jornalísticas não usam Fakenews porque corrigem erros que cometem. Espera-se que coloquem na íntegra a fala de Lula sobre a jovem negra premiada pela Vw… continua após o anúncio February 4, 2024

Cortar uma fala pela metade, tirando seu sentido, é fake news. As associações de agências de fake news dizem que as empresas jornalísticas não usam fake news porque corrigem erros que cometem. Espera-se que coloquem na íntegra a fala de Lula sobre a jovem negra premiada pela VW. Com o corte, transformaram uma fala de afirmação do negro em uma fala preconceituosa. Espalharam fake news.

“Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando: o que faz essa moça sentada, que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Falei: ‘É cantora? Vai cantar?’. Não, não vai ter música. ‘Então, vai batucar alguma coisa? Porque uma afrodescendente assim gosta do batuque de um tambor.’ Também não é. ‘Nossa, então é namorada de alguém?’. Também não é. O que que é essa moça? Essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendiz dessa empresa [Volkswagen] e ganhou um prêmio na Alemanha. É isso que nós queremos fazer para as pessoas neste país. Eu vou lhe contar uma coisa. Nós, anunciamos essa semana, uma política para o Ensino Médio. Nós criamos uma poupança para os alunos do Ensino Médio. [Em seguida Lula explica como funcionará este programa; depois ele continua falando sobre o jovem de baixa renda que consegue se formar no Ensino Médio]. Aí ele [o aluno formado] vai começar a sonhar em construir uma carreira e continuar estudando. Aí tem muita gente que falou para mim 'Mas, Lula, você está gastando dinheiro, está gastando dinheiro..." Não, gastando não. Estou investindo. Eu vou gastar dinheiro quando esse jovem que não está estudando for para o crime organizado ou ir para o CAC ou ir para a cocaína ou ir para o crime organizado e virar bandido... Aí eu vou gastar fazendo cadeia. Vou gastar prendendo ele. Então é preciso gastar com educação para que, neste país, não nasçam pessoas com a possibilidade de virar bandido. Porque eu quero que milhares de jovens tenham a mesma possibilidade que essa jovem teve e que muitos de vocês [dirigindo-se à plateia] tiveram".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: