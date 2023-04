Nassif: 'Estadão' usa informação falsa sobre governo e privatizações em manchete deste domingo

Apoie o 247

247 - O jornalista Luis Nassif, em texto publicado no GGN neste domingo (23), acusa o Estado de S. Paulo de ter utilizado informação falsa para pautar sua manchete principal nesta manhã: “Estados vão na contramão da União e planejam privatizações”.

A reportagem diz que o governo Lula (PT) é "avesso às privatizações", mas que "está de olho na iniciativa privada para alavancar os investimentos em infraestrutura". Em seguida, traz uma declaração do ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), sobre concessões de estradas: "estamos estruturando concessões de rodovias e trabalhando para soltar quatro ou cinco já neste primeiro ano".

"Ou seja, sou contra as privatizações mas vou estimular as privatizações. Entenderam? Nem eu", aponta Nassif.

O jornal cai em contradição novamente ao dizer que "na busca pelo capital privado e num contexto antiprivatista, o discurso da equipe econômica também tem sido o de reforço ao uso das PPPs (Parcerias Público-Privadas)".

"Ou seja, a alma econômica do governo a favor das PPPs, apesar do governo ser contra privatização. Entenderam? Nem eu", destaca o jornalista mais uma vez.

Outro trecho questionado diz: “com base na medida anunciada, as operações de PPPs realizadas por Estados e municípios terão garantias da União. O Tesouro Nacional será o garantidor das contrapartidas e, em caso de inadimplência, poderá acessar os recursos das transferências obrigatórias dos fundos de participação dos Estados (FPE) e dos municípios (FPM). Segundo o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, a medida tem potencial de alavancar R$ 100 bilhões em investimentos e destravar 150 projetos que hoje estão estruturados, mas não saíram do papel”.

"O papel do governo federal será central para viabilizar as PPPs de estados e municípios. Mas, como?, se a União está na contramão dos estados?", questiona Nassif.

Após desmontar o texto do Estado de S. Paulo, Nassif afirma que o jornal distorce os fatos para atacar o governo Lula. "Quando se analisa, é uma boa reportagem, com bom número de entrevistados e de ângulos. Mas a manchete precisa ser contra o Lula. E, para tanto, precisa adulterar os fatos".

