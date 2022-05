Nassif: fala de Lula sobre Ucrânia mostra que ele não abdicou do bom senso

Jornalista rebateu a crítica histérica da mídia corporativa a respeito da fala do ex-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Luis Nassif condenou a histeria da mídia corporativa brasileira, que usou uma fala correta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra na Ucrânia, para mais uma vez atacá-lo. "A Rússia invade a Ucrânia. A invasão é utilizada para reforçar o sentimento anti-Rússia no mundo. EUA, OTAN, europeus, em vez de pressionar a Rússia para um acordo de paz, enviam armamentos para a Ucrânia – sabendo que se tratava de uma guerra perdida. A intenção dupla é infringir o máximo de prejuízos à Rússia e usar a tragédia da guerra como arma de propaganda. À custa da morte de ucranianos", escreve Nassif, no GGN .

"É esse o roteiro seguido por Zelensky, apresentado como 'o heróico comediante' por analistas sem noção. Seu grande heroísmo é se apresentar em lives para palcos mundiais, enquanto soldados e população civil ucraniana morrem, assim como soldados russos. Mesmo que no final da história haja um acordo de paz que garanta a autonomia da Ucrânia e a independência de dois territórios", acrescenta. "Ao constatar o óbvio, e investir contra essa orquestração mundial da mídia, ainda mais em uma revista norte-americana, Lula mostra que não abdicou de sua condição de uma das vozes fundamentais na busca do bom senso mundial – ao lado do Papa", finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE