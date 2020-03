Nassif: XP torna-se vítima da inquisição da Lava Jato, que ela ajudou a estimular

“A consolidação da imagem do Brasil como nação corrupta, pelos amigos procuradores de Guilherme Benchimol, acabou expondo todas as empresas brasileiras com ações nas bolsas americanas a ações coletivas”, escreve o jornalista edit

247 - Símbolo do capitalismo financeiro, a XP Investimentos tornou-se vítima da inquisição da Lava Jato, que ela própria ajudou a estimular, analisa o jornalista Luis Nassif, em artigo no GGN. A empresa, que tem como sócia o Itaú e como garoto-propaganda o apresentador da Globo Luciano Huck, além de Deltan Dallagnol, da Lava Jato, será processada por fraude contábil nos Estados Unidos.

Ele também diz que “é bom ficar com um pé atrás com essas ações coletivas”, a exemplo das que foram apresentadas contra a XP. “Elas se transformaram em um negócio com duas estratégias: obter ressarcimentos bilionários ou por sentenças ou por acordos”, diz ele.

