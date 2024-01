Nikolas é detonado nas redes após sugerir que o PT está envolvido no assassinato de Marielle

Apoie o 247

247 - Internautas detonaram Nikolas Ferreira (PL-MG) após o deputado federal sugerir que o PT está envolvido no assassinato da ex-vereadora do Rio Marielle Franco (Psol), morta por integrantes do crime organizado em março de 2018. Na rede social X, as críticas ao parlamentar chegaram à seção Assuntos do Momento.

De acordo com o jornalista Guga Noblat, "é por esse tipo de fake news que Nikolas ou Nikole virou um saco de pancadas no Congresso Nacional, a piada entre os deputados é ele". "Elegeram um adolescente mimado e mitomaníaco para deputado".

O ex-policial militar Ronnie Lessa fechou um acordo de delação premiada e apontou o Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas (TCE-RJ), como um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora. >>> Bolsonaro comemora possível desfecho do caso Marielle após delação de Ronnie Lessa

É por esse tipo de fake news que Nikolas ou Nikole virou um saco de pancadas no Congresso Nacional, a piada entre os deputados é ele. Elegeram um adolescente mimado e mitomaníaco para deputado. pic.twitter.com/m7nPl74l7k
January 23, 2024

Bem, agora cabe ao PT pedir ao Nikolas Ferreira a ficha de filiação do Domingos Brazão ao PT. pic.twitter.com/218DME6SI1
January 23, 2024

O Nikolas ferreira tá espalhando em todas as redes que o domingos Brazao é petista.

Isso é a prova do mais profundo desespero desse rapaz
January 23, 2024

