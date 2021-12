No Pânico, Emílio Surita mostra camiseta do PCO: "essa é a esquerda raiz"

"Não é a esquerda da Faria Lima, a esquerdinha do ile/nile, a esquerdinha Nutella. Essa é a esquerda raiz, do proletariado, dos sindicatos", disse Surita edit

247 - Rui Costa Pimenta foi um grande sucesso no Pânico, da Jovem Pan. Tanto internautas como os apresentadores apreciaram a conversa, na semana passada, que foi respeitosa e explicativa.

No Pânico de ontem (9), o apresentador Emílio Surita recebeu uma camiseta autografada do PCO e o livro a 'Era da Censura das Massas', de Rui Costa Pimenta e João Caproni Pimenta. Os presentes foram mostrados ao vivo no programa.

"Quero começar o programa agradecendo a camiseta enviada pelo nosso querido Rui Pimenta, do PCO", disse Surita.

"Essa é a esquerda. Não é a esquerda da Faria Lima, a esquerdinha do ile/nile, a esquerdinha Nutella. Essa é a esquerda raiz, do proletariado, dos sindicatos!", completou.

