'O chefe era Augusto Heleno. Eis o circo vagabundo da extrema-direita'. Internautas cobram o ex-ministro de Bolsonaro

247 - Internautas criticaram o general Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Usuários do Twitter citaram o ex-ministro após um vídeo mostrar militares abrindo passagem para bolsonaristas no dia 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram as estruturas externas do Planalto, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso.

O general Gonçalves Dias assumiu o GSI em janeiro deste ano. Ele pediu demissão. Antes dele, quem ocupava o gabinete era Heleno.

"O chefe era Augusto Heleno. Eis o circo vagabundo da extrema-direita. Faça-se a CPI", afirmou o jornalista Reinaldo Azevedo.

Outra internauta escreveu: "o GSI é todo aparelhado pelo general Heleno. Parte das forças armadas são bolsonaristas".

Exceto o gal. Gonçalves Dias, todos os servidores do GSI pertenciam à gestão anterior: o chefe era Augusto Heleno. Eis o circo vagabundo da extrema-direita. Faça-se a CPI. Convoquem-se todos os integrantes do GSI no dia 8 de janeiro. Vamos ver quem era quem. Em O É da Coisa. April 19, 2023

A pergunta que precisa ser respondida é quem ainda comanda o GSI? o general Gonçalves Dias ou o general Heleno?



me parece que o general Gonçalves Dias está sendo usado pelos militares para promover essa bagunça ... — Fernando Horta (@FernandoHortaOf) April 19, 2023

O GSI é todo aparelhado pelo general Heleno.

Parte das forças armadas são bolsonaristas.

Fim — Biazita gomes (@biazitagomes) April 19, 2023

Muito grave 📢📢

Alô governo Lula, abre o olho porque está cheio de vagabundo bolsonarista inflitrado aí. Olha essa!



Militares escolhidos pelo ex-ministro do GSI Augusto Heleno, o asqueroso bolsonarista que já deu várias declarações contra indígenas, continuam presidindo as… pic.twitter.com/H19I2r0xdB — Rede Marco 🌐 (@rede_marco) April 19, 2023

Rapaz... Câmeras mostram ministro Gonçalves Dias (GSI) e militares remanescentes do gabinete de General Heleno oferecendo água e abrindo as portas para os terroristas bolsonaristas no Palácio do Planalto durante ataques do 8 de janeiro. @FlavioDino demissão do traidor URGENTE! pic.twitter.com/4s1rQuWBDo — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) April 19, 2023

Será que ele pensou que essas imagens nunca iam vazar e estava caladinha vendo o pau quebrar?



Ministro Gonçalves Dias (GSI) e militares do gabinete de General Heleno oferecendo água e abrindo as portas para os terroristas bolsonaristas durante ataques de 08/01



Demissão já! pic.twitter.com/7ztXSEdICg — ZuRock Zu - Serial Killers (Canal no Youtube)🚩🤘 (@ZurockV) April 19, 2023

