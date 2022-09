'O Globo' finalmente escancara em editorial a escandalosa corrupção de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Dois dias depois de vir à tona a reportagem do UOL que mostrou que Jair Bolsonaro (PL) e sua família compraram 51 imóveis em dinheiro vivo, o jornal O Globo finalmente publicou editorial escancarando o caso.

A publicação afirma que Bolsonaro não mais poderá atacar o ex-presidente Lula (PT) se utilizando do tema da corrupção. Vale lembrar que Lula teve todos os seus processos anulados por ter sido vítima de um julgamento injusto e um juiz parcial, fato reconhecido até mesmo pela Organização das Nações Unidas (ONU).

"Os eleitores estão cientes dos inúmeros rolos envolvendo o clã Bolsonaro. Para complicar a situação, o noticiário desta semana foi pródigo em novas denúncias contra o presidente e sua família", diz o texto.

"Na atual administração há indícios eloquentes de corrupção à espera de apuração. Pastores são acusados de pedir propina para auxiliar a liberação de recursos no MEC. Obras contratadas com verba do orçamento secreto acabaram, estranhamente, nas mãos de empresários sem experiência no ramo. Não é à toa que Bolsonaro tenha tanta dificuldade para explorar o ponto fraco de seu principal adversário na campanha eleitoral deste ano", conclui.

