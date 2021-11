"O que Ciro Gomes fará quando perceber que se tornou a Marina Silva da temporada?", questiona Altman

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, provocou neste sábado (27) o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, que aparece nas pesquisas eleitorais com baixíssimos índices de intenções de votos.

Pesquisa telefônica do Ipespe desta sexta-feira (26) mostra o pedetista com 9% das intenções de voto, perdendo até para o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além do ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro.

Segundo Altman, o rompimento de Ciro com o PT e a esquerda o transformou na "Marina Silva da temporada". "O que Ciro Gomes irá fazer quando, lá para março ou abril, perceber que sua ruptura com o PT e a oposição de esquerda o transformou na Marina Silva da temporada, a caminho de ser um resíduo irrelevante? Seguirá ao cadafalso com 2 ou 3% das preferências eleitorais ou irá desistir?", escreveu o jornalista no Twitter.

