Olavo de Carvalho ataca Pedro Zambarda, jornalista do DCM

Olavo de Carvalho atacou o jornalista Pedro Zambarda, do Diário do Centro do Mundo (DCM), que ligou o guru do bolsonarismo ao chamado “gabinete do ódio” edit

247 - O guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho atacou o jornalista Pedro Zambarda, do Diário do Centro do Mundo (DCM), que publicou reportagem sobre o caso.

Olavo atacou diagrama feito por Zambarda que o liga a setores do chamado “gabinete do ódio”. No DCM, Zamabarda lembra que “o organograma que Olavo se refere em seu ataque foi publicado pela primeira vez no DCM em 3 de maio de 2020. Ou seja, em uma reportagem de quase um ano atrás”.

“Na matéria, eu, Pedro Zambarda, consultei pelo menos quatro diferentes fontes que me encaminharam um documento destinado à CPMI das Fake News”, diz o jornalista.

“Nessa documentação, apareciam ligações de dois filhos do presidente Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo, com militantes extremistas que formam o gabinete do ódio e sua articulação para ataques no Twitter. No organograma e nas informações que foram repassadas, surgem conexões de Olavo de Carvalho com o Jornal Brasil sem Medo (que ele criou), o empresário Otávio Fakhoury e o advogado Evandro Pontes”, argumenta o jornalista.

“Olavo aparece neste trecho da matéria, apenas citado: Professor de Direito ligado ao guru Olavo de Carvalho e a investidor”, ressalta.

Segundo Zambarda, “os ocumentos encaminhados ao deputado Alexandre Frota têm um personagem importante chamado Evandro Pontes”, que é professor de Direito em São Paulo “e autor da conta de Twitter @opropriopontes – nomenclatura similar a de Olavo de Carvalho na mesma rede (@oproprioolavo)”.

O jornalista do DCM ainda revelou que o professor de Direito também é citado no documento 32 da CPMI das Fake News como sendo um dos influenciadores olavistas.

“No mesmo documento já apresentado à CPMI, e citado nesse novo arquivo que o DCM recebeu, Pontes é apontado como conselheiro do movimento Avança Brasil, ao lado de Olavo de Carvalho e do investidor Otavio Fakhoury”, destaca.

“Tem colunas nos sites Crítica Nacional e no jornal Brasil Sem Medo. Há registros de encontros de Evandro Pontes com a deputada Bia Kicis e os publicitários Luiz Galeazzo e Enio Mainardi”, ressalta.

“São ligações que nunca foram sequer desmentidas”, afirmou.

