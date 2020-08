“Olavo de Carvalho pode ser o próximo”, diz jornalista Brian Mier após prisão de Steve Bannon

247 - O jornalista norte-americano Brian Mier disse à TV 247 que depois da prisão do ex-assessor e ideólogo mundial da extrema direita Steve Bannon, o guru brasileiro do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, pode ser o próximo a ser detido.

Mier explicou que Olavo é seguidor de Bannon e integrante de seu esquema mundial de ódio, assim como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que chegou a ser cotado para ocupar o cargo de embaixador brasileiro nos EUA e, assim, poderia trabalhar ainda mais próximo de Bannon.

“Esse esquema que eles estavam tentando montar entre Bannon, Olavo de Carvalho e Eduardo Bolsonaro está sendo desmontado. Eu acho que o Olavo de Carvalho pode ser o próximo porque ele com certeza está envolvido em algumas picaretagens econômicas, financeiras com o ídolo dele, o criminoso Steve Bannon. Eu acho que todos os minions do Steve Bannon estão nervosos agora. É um momento positivo para a vida política, até dos Estados Unidos, e com certeza do Brasil também”.

