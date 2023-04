Ombudsman critica Folha por abrir espaço a Bannon, líder da propaganda fascista

Apoie o 247

ICL

247 - A entrevista concedida pela Folha de S. Paulo ao líder da propaganda fascista global, Steve Bannon , gerou críticas por parte do ombudsman do jornal, José Henrique Mariante.

Mariante destacou que Bannon, que foi entrevistado pela Folha na série do jornal sobre o bolsonarismo, mentiu veementemente, afirmando que Trump foi roubado nas eleições de 2020, assim como Jair Bolsonaro em 2022. O jornalista também lembrou da fala do ultradireitista de que os invasores do Capitólio eram "guerreiros da liberdade" e que aqueles que quebraram a lei devem ser punidos, a menos que se prove que "foram instigados por agentes federais".

>>> Gleisi questiona propaganda fascista feita pela Folha com Steve Bannon

Segundo Mariante, Bannon e outros extremistas não defendem pontos de vista, não querem explicar nada, mas sim manter uma aura que vai da certeza cega à conspiração. Ele afirmou ainda que a matéria intitulada "Steve Bannon vê Bolsonaro fortalecido com acusações na Justiça e aposta em Eduardo", não reflete o caráter aleatório e oportunista do entrevistado.

Para Mariante, é preciso entender que, confrontada com o extremismo, a sensibilidade dos leitores também se modificou e a linha do intolerável está mais próxima. O papel da imprensa profissional é ouvir e expor o contraditório, mas é importante considerar o impacto das entrevistas e reportagens que dão espaço a extremistas e propagadores de ideias fascistas.

Quem é Steve Bannon

Steve Bannon é considerado um dos líderes da extrema-direita por conta de suas ideias e práticas políticas. Ele é um estrategista político americano que trabalhou como conselheiro-chave na campanha presidencial de Donald Trump em 2016 e, posteriormente, ocupou o cargo de conselheiro-chefe da Casa Branca.

Bannon também foi o presidente executivo da plataforma Breitbart News, um site de notícias ultraconservador que promove o nacionalismo branco, o populismo de direita e a xenofobia. Em sua carreira, ele também se envolveu em diversos projetos políticos que promovem a extrema-direita e suas pautas.

Uma das principais características do pensamento político de Bannon é a defesa do nacionalismo e do protecionismo econômico, além de um forte apelo à identidade e às tradições culturais de uma nação. Ele é um crítico ferrenho da globalização e da imigração, especialmente de muçulmanos, e defende políticas que limitem o fluxo de pessoas e bens entre as fronteiras nacionais.

Além disso, Bannon também é conhecido por sua retórica agressiva e polarizadora, frequentemente caracterizando seus adversários políticos como "inimigos da nação". Ele tem sido acusado de promover discursos de ódio e divisão, além de incitar a violência contra grupos minoritários.

Por essas razões, Steve Bannon é considerado um dos líderes da extrema direita e tem sido criticado por diversos grupos e líderes políticos, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Suas ideias e práticas políticas são consideradas extremistas e prejudiciais ao convívio democrático e à promoção da igualdade e dos direitos humanos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.