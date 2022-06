Ombudsman critica Folha por esconder vitória de Lula em primeiro turno

O jornalista José Henrique Mariante observa que o jornal só "acordou horas depois" para a relevância do dado contido na pesquisa divulgada na quinta-feira edit

247 - O jornalista José Henrique Mariante, ombudsman da Folha de S. Paulo, criticou o jornal por esconder a notícia de que a pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (23) não destacou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera a disputa presidencial, pode ser eleito no primeiro turno.

“Entre os vários títulos publicados pela Folha na quinta-feira (23) sobre a nova pesquisa Datafolha (em fatiamento excessivo do levantamento, estratégia para ranquear melhor nos mecanismos de busca), um falava do que interessa: "Datafolha: Lula tem 53% dos votos válidos no 1º turno ante 32% de Bolsonaro".

Perfeito, mas a notícia de verdade é que tais números fazem Lula levar no primeiro turno”, ressalta o ombusdman. “O jornal acordou horas depois, alterando o enunciado para ‘Datafolha: Lula tem 53% dos votos válidos e poderia vencer no 1º turno’”, completa.

