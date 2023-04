Ombudsman da Folha diz que jornal agrediu os leitores ao normalizar o bolsonarismo

Apoie o 247

247 - José Henrique Mariante, Ombudsman do jornal Folha de S.Paulo, apontou em publicação neste domingo (2) o desserviço do editorial publicado nesta quinta-feira (30) que enalteceu o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil.

Por conta da imensa repercussão negativa, o jornal se retratou na sequência e colocou a culpa de sua publicação em um erro de redação.

Detonada após "bolsonarização" em editorial, Folha recua e coloca culpa em erro de "redação"

“Será sempre difícil dissociar o bolsonarismo de sua atuação na pandemia, do atraso na vacinação, do descaso com a educação, do estrago ambiental, da violência armamentista, para ficar apenas em alguns pontos bem documentados de seu legado. A polarização política certamente piora a percepção. Daí a revolta de muitos leitores da Folha com o editorial "Bolsonaro de volta", publicado na noite de quinta-feira (30) no site e alterado na manhã seguinte junto com a publicação de um Erramos”, diz Mariante em um trecho do texto.

Ele ainda reforça que “editorial que normaliza bolsonarismo agride os leitores”.

