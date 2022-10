"Operação contra governador de Alagoas é interferência indevida do Judiciário no processo democrático", diz Joaquim de Carvalho

"Com o afastamento de Paulo Dantas do governo de Alagoas, na véspera do segundo turno, Laurita ajuda o bolsonarismo mais uma vez", diz o jornalista sobre a decisão de Laurita Vaz edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista e apresentador da TV 247 Joaquim de Carvalho usou as redes sociais para condenar a operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira (11) contra o governador de Alagoas e candidato à reeleição, Paulo Dantas (MDB). “Não conheço detalhes da operação da PF, mas afirmo sem medo de errar: o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, às vésperas do segundo turno, é interferência indevida do Judiciário no processo democrático”, postou o jornalista no Twitter.

Na sequência, Joaquim ressalta que a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, responsável pelo afastamento de Dantas, foi a mesma magistrada que permitiu “o golpe” manobrado pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro (União Brasil-PR) e pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) João Gebran Neto e Thompson Flores “contra decisão legítima e soberana de Rogério Favreto, em 2018, que dava a liberdade a Lula. Com isso, Laurita facilitou o caminho de Bolsonaro ao Planalto”.

>>> PF faz operação e governador de Alagoas, que lidera a disputa estadual, é afastado por decisão do STJ

Ainda segundo ele, “com o afastamento de Paulo Dantas do governo de Alagoas, na véspera do segundo turno, Laurita ajuda o bolsonarismo mais uma vez. Em defesa da democracia, o STF precisa ser acionado e agir. Basta de judicialização da política”.

A decisão judicial que resultou na operação policial e no afastamento do governador por um período de 180 dias atendeu a um pedido da PF e foi deflagrada às vésperas do segundo turno das eleições, marcado para o dia 30 de outubro.

No primeiro turno, Dantas obteve 46,64% dos votos válidos, enquanto seu adversário, Rodrigo Cunha (União Brasil), apoiado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), teve 26,74%. Os agentes também estão cumprindo mandados de busca e apreensão na sede do governo de Alagoas e em um hotel de São Paulo.

Além de autorizar 31 mandados de busca e apreensão, a Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos envolvidos no valor de R$ 54 milhões dos suspeitos de envolvimento no caso. Eles são suspeitos de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro

Paulo Dantas assumiu o governo em maio deste ano, para um mandato tampão após Renan Filho (MDB) entregar o cargo para disputar uma vaga ao Senado. O emedebista é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela família do senador Renan Calheiros (MDB).

2) A ministra Laurita Vaz, do STJ, é a msm q permitiu o golpe de Moro, Gebran e Thompson contra decisão legítima e soberana de Rogério Favreto, em 2018, que dava a liberdade a Lula. Com isso, Laurita facilitou o caminho e Bolsonaro ao Planalto. October 11, 2022





3) Com o afastamento de Paulo Dantas do governo de Alagoas, na véspera do segundo turno, Laurita ajuda o bolsonarismo mais uma vez. Em defesa da democracia, o STF precisa ser acionado e agir. Basta de judicialização da política. — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) October 11, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.