"Os alvos diletos de Bolsonaro e dos bolsonaristas são as jornalistas mulheres", diz Cynara Menezes

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247 nesta quinta-feira (3), comentou o mais recente ataque de Jair Bolsonaro contra a imprensa, personalizado desta vez na jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil.

Para Cynara o alvo preferido de Bolsonaro e dos bolsonaristas são as jornalistas mulheres, o que evidencia "problemas claríssimos" do chefe do governo federal com mulheres. "Não é a primeira vez que Bolsonaro ataca jornalistas mulheres. O alvo dileto do Bolsonaro e do bolsonarismo são as jornalistas mulheres. Ele já atacou a Patrícia Campos Mello, ele já expôs a Constança Rezende, que foi exposta pelo presidente da República no Twitter com foto e tudo, agora ele está atacando a Daniela Lima. O problema do Bolsonaro e do bolsonarismo é com as mulheres, eles têm problemas claríssimos com mulheres".

