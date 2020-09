Ouça a música Micheque, que a mulher de Bolsonaro quer censurar (vídeo)

DCM - Michelle Bolsonaro consultou advogado para tentar tirar da internet a música Micheque, do Detonautas. A notícia saiu no portal Popular Mais, mas não é citada a origem da informação.

A revista Veja também noticiou a intenção de Michelle de acionar o Detonautas na Justiça.

Leia a letra da música:

Hey, Michelle, conta aqui para nós

A grana que entrou na sua conta é do Queiroz?

Hey, capitão, como isso aconteceu?

Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus

Zero um é o Willy Wonka

Zero dois é o Bananinha

Zero três, o Tonho da Lua que comanda a turminha.

Passa o dia conspirando, arrumando confusão

Mas é tudo gente boa, gente de bom coração

Hey, Michelle, conta aqui para nós

A grana que entrou na sua conta é do Queiroz?

Hey, capitão, como isso aconteceu?

Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus

Se liga rapá, quem tu tá pensando que enganou?

Agora vem cá e mostra tudo que você pegou

Porque eu, sei lá, quando a gente passa alguém pra trás

E fica impunemente sempre se arriscando mais!

O risco é maior e a ganância toma tudo então

E quanto mais tem mais se sente o dono da situação

Só que comigo não. Nunca me enganou

Então responde logo como essa grana aí entrou

