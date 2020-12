Palmério Doria: 'eleição na Venezuela acabará com a patuscada de Guaidó e Boulos não será mais perguntado sobre Caracas'

De acordo com o jornalista Palmério Doria, a "eleição para Assembleia Nacional vai acabar de vez com a patuscada de Guaidó", que sabota o governo Maduro. "Boulos, por sua vez, não será mais perguntado sobre a governança de Caracas", disse o escritor ao lembrar os ataques do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), contra o líder do MTST edit

247 - O jornalista e escritor Palmério Doria lembrou que as eleições legislativas deste domingo (6) na Venezuela devem minar a credibilidade de Juan Guaidó, responsável por sabotar o governo Nicolás Maduro. O escritor também criticou os ataques do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), feitos no último dia 24 contra o então candidato Guilherme Boulos (PSOL). o tucano sugeriu que o ativista tem vínculos com o país vizinho.

"Más notícias para os maninhos da mídia e a familícia: eleição para Assembleia Nacional vai acabar de vez com a patuscada de Guaidó, no qual depositaram tantas esperanças, e turbinar ainda mais Maduro. Boulos, por sua vez, não será mais perguntado sobre a governança de Caracas", escreveu Doria no Twitter.

Guaidó é apoiado pelos Estados Unidos e chegou a se declarar presidente interino da Venezuela no começo do ano passado.

Sobre o ataque de Covas a Boulos, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) reagiu naquele mesmo dia.

"Eu sou candidato a prefeito de São Paulo, não a prefeito de Caracas. Não tem o menor sentido trazer a questão de Venezuela, de Cuba. Quando o Bruno Covas faz isso, me parece que é um certo desespero".

