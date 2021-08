Para atacar trabalhadores da Rede TV em greve, dono da emissora diz que é tudo culpa de Getúlio Vargas

247 - O dono da Rede TV!, o empresário bolsonarista Marcelo de Carvalho, usou suas redes sociais nesta terça-feira (1) para atacar funcionários da emissora que optaram entrar em greve a partir de hoje, reivindicando melhores salários.

Citando o ex-presidente, Carvalho disse: “Lamentável herança de Getúlio Vargas, punhado de sindicalistas dizendo representar nossos milhares de funcionários declara estado de greve”.

Sem entrar no mérito da reivindicação trabalhista, ele ainda disse que, “como todos sabem, emissoras demitiram até artistas ícones nacionais na pandemia. Ao contrário, a RedeTV não demitiu ninguém, contratou.”

O milionário, conhecido por sua presença em festas da elite paulistana, ainda tentou passar um ar de otimismo em suas postagens. “Mesmo nesse período que impactou fortemente o setor, estreamos muitos programas e formatos novos. Todos os funcionários estão com seus salários absolutamente em dia, evidenciado pelo fato que isso, nem o “ sindicato” conseguiu criticar”, disse.

Carvalho é conhecido por dar grande espaço da grade da emissora a Bolsonaro. Foram inúmeras as vezes em que o extremista participou do programa da apresentadora Luciana Gimenez. Recentemente, Bolsonaro também foi presença no programa de Sikêra Júnior, alvo de processos e campanha de desmonetização após fazer ataques homofóbicos ao vivo.

Funcionários da RedeTV! - câmeras, operadores de vídeo, produtores, editores de imagem, advogados, trabalhadores de recursos humanos, secretários, secretárias, copeiras, faxineiras, seguranças e professores de educação física - entrarão em greve a partir desta terça-feira (31) por causa da falta de aumento salarial real e dos baixos salários pagos pela empresa, segundo o site Notícias da TV.

A paralisação foi definida em assembleia realizada no Sertesp (Sindicato dos trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo) e conta com o apoio do SJSP (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo), que já começou a orientar seus filiados que trabalham na RedeTV! para que não façam dupla função.

A emissora tentou impedir a greve com uma proposta salarial, oferecendo 3,8% de aumento para todas as categorias. No entanto, a proposta foi rejeitada. Os profissionais alegam que a defasagem do salário é de 18,72%.