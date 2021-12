Paulo Coelho declara ser leitor diário do Brasil 247

O escritor brasileiro mais vendido no mundo ressaltou o papel do 247 na luta pela boa informação edit

247 – O escritor Paulo Coelho, um dos maiores nomes da literatura universal e o mais bem-sucedido do Brasil em todos os tempos, declarou ser leitor diário do Brasil 247. "Se tiverem geolocalização, verão que sempre tem alguém de Genebra que clica. Excelente 2022", afirmou. Paulo Coelho também recomendou o canal Plantão Brasil , no Youtube, do comunicador Thiago dos Reis.

Em resposta ao tweet de Paulo Coelho, o jornalista Leonardo Attuch, que fundou o Brasil 247, afirmou que seu reconhecimento é "gratificante" por sinalizar que o esforço diário de toda a equipe é recompensado. O 247 possui hoje uma das maiores e melhores equipes de jornalistas profissionais do Brasil , um conselho editorial com alguns dos maiores intelectuais do Brasil e também administra a TV 247 , um dos canais de jornalismo no Youtube com a maior produção diária de conteúdo original na internet brasileira. Confira, abaixo, o tweet de Paulo Coelho, e reação de Leonardo Attuch:

Muito obrigado, @paulocoelho. Gratificante saber que nosso esforço diário é recompensado. Forte abraço e feliz 2022! PUBLICIDADE December 26, 2021

