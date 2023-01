Paulo Pimenta convoca povo contra fake news: "precisamos reativar rede de defesa da verdade"

Apoie o 247

247 - Em texto publicado no Twitter neste domingo (15), o Ministro-Chefe da Secom, Paulo Pimenta, denunciou que o gabinete do ódio bolsonarista segue funcionando e convocou o povo a "reativar a rede de defesa da verdade", combatendo fake news e defendendo o Estado Democrático de Direito.

Pimenta afirmou que Jair Bolsonaro (PL) teve a seu dispor "uma poderosa máquina de comunicação com recursos públicos e privados, legais e ilegais" e pediu à sociedade civil, aos influenciadores digitais, partidos políticos, movimentos sociais e outros agentes que ajudem na defesa da democracia a partir da comunicação.

"A nova Secom terá uma tarefa importante neste processo. O decreto de criação da Secretaria será publicado no dia 24/1 e até lá estamos planejando a estrutura e tarefas da comunicação institucional do governo", acrescentou o ministro.

Confira o texto completo do ministro Paulo Pimenta

O Brasil assistiu nessa eleição a mais poderosa máquina de desinformação e uso de recursos públicos para eleger um candidato. Mesmo assim Bolsonaro foi derrotado. Mas o bolsonarismo continua ativo e mobilizado nas ruas e nas redes. É sobre isso que vou escrever.

Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais do povo brasileiro para tentar se manter no poder. Fora a quantia de recursos não contabilizada oficialmente, de setores que tinham interesse em sua vitória, e despejaram rios de dinheiro para promover o medo o ódio e as Fake News.

Uma poderosa máquina de comunicação com recursos públicos e privados, legais e ilegais, esteve no centro da estratégia de poder de Bolsonaro. Grande parte desta estrutura segue atuando e foi por onde os atos criminosos foram organizados. O 'gabinete do ódio' não se desfez.

A disputa da narrativa, a verdade contra a mentira, a desconstrução das Fake News, e das teorias mais absurdas e incríveis é uma tarefa complexa e difícil. O mundo se debruça sobre esse fenômeno e busca respostas e soluções que protejam a democracia desta crescente 'corrosão'.

A nova Secom terá uma tarefa importante neste processo. O decreto de criação da Secretaria será publicado no dia 24/1 e até lá estamos planejando a estrutura e tarefas da comunicação institucional do governo. Paralelo a isso precisamos reativar a rede de 'defesa da verdade'.

A sociedade civil, os influenciadores digitais, os partidos políticos, os movimentos sociais e tantos outros 'sujeitos' tem um protagonismo importante e insubstituível nesse processo. Compreender isso e ativar essa 'força' organizada é fundamental para a defesa da democracia.

O presidente Lula foi muito firme em determinar um conjunto de medidas e ações em defesa da Constituição Federal e do Estado de Direito. Os três poderes responderam com energia aos atos criminosos e ações dos golpistas. A democracia saiu fortalecida e os criminosos serão punidos.

É tarefa de todos(as) que compreendem o que está em disputa fazerem a sua parte. O Brasil não suporta mais o ódio, a intolerância, as mentiras e a violência. A hora é de união e reconstrução. Faremos nossa parte e convidamos os democratas a fazerem junto conosco essa jornada.

