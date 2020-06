PC Siqueira apaga publicação no Instagram explicando suposto caso de pedofilia

Na madrugada desta segunda-feira, 15, o youtuber fez um storie na rede com a frase "you want darker we kill the flame" (“vocês querem mais escuridão, nós apagamos a chama, em tradução literal”) edit

247 - O Youtuber PC Siqueira apagou neste domingo, 14, uma publicação no Instagram em que se posicionava sobre as denúncias que o envolvem em um suposto caso de pedofilia. Na madrugada desta segunda-feira, 15, o youtuber fez um storie com a frase “you want darker, we kill the flame” (“vocês querem mais escuridão, nós apagamos a chama, em tradução literal”), que muitos nas redes sociais relacionaram a uma possível tentativa de suicídio.

Há 3 horas o Rafinha Bastos lançou o vídeo rasgando a alma.

Há meia hora o PC Siqueira postou esse storie.



Eu já não sei mais o que pensar. Tô com ódio, mas também com o coração na mão com o PC.



Que dias horríveis 2020 nos trouxe... pic.twitter.com/GNYZPvxOXc — Matheus P. (@mtcomh) June 15, 2020

Neste domingo, Cauê Moura e Rafinha Bastos, que são companheiros de PC no canal Ilha dos Barbados, apagaram todos os vídeos em parceria com ele e se pronunciaram nas redes sociais.

Tô com raiva e tô confuso. Isso foi muito inesperado. Tô tentando segurar a onda pra não cometer injustiça... mas preciso de respostas. Não só eu... eu, vcs e, daqui a pouco, a polícia. Como vcs, tô esperando ele falar. — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) June 11, 2020

