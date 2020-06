PC Siqueira se defende e diz que é vítima de mentira grotesca

247 - Após ser acusado de estimular o crime de pedofilia, em um diálogo que circulou nas redes sociais, o youtuber PC Siqueira disse nesta sexta-feira (11) que “fui pego de surpresa ao ver meu nome sendo utilizado por uma articulação criminosa, que tentou me acusar de algo terrível, que jamais cometi ou cometeria”.

"Pra quem não sabe, um perfil sem credibilidade, que não sabemos quem faz ou está por trás dele, foi o instrumento para gerar essa fake news. O objetivo era com certeza me descredibilizar, fazer com que minha voz fosse calada e que a opinião pública me agredisse cegamente. Mas se trata de uma mentira escancarada e grotesca! Recebi uma série de mensagens, acusações, xingamentos, minha família foi atingida, meu psicológico enormemente abalado. Como vocês podem notar, ao ponto de eu não conseguir me pronunciar por video - o que devo fazer quando eu estiver reestruturado”, afirmou ele.

Veja a íntegra da sua postagem:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.