PDT enterrou candidatura de Ciro Gomes, diz Renato Rovai

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O jornalista Renato Rovai, editor da revista Fórum, lamentou a traição do PDT à oposição , na votação da PEC do calote nos precatórios, que garantiu R$ 90 bilhões para Jair Bolsonaro gastar com emendas parlamentares e seu Auxílio Brasil de R$ 400 apenas no ano eleitoral. Confira:

O que o PDT fez hoje enterra de vez a candidatura Ciro. Além de ser uma traição imensa com a militância que acreditava em princípios de alguns líderes que negociaram seus votos por verbas pra se reeleger. — Renato Rovai (@renato_rovai) November 4, 2021

PUBLICIDADE